LUTO Jovem de 16 anos morre atropelada por trem no Cabo de Santo Agostinho; ela andava sobre trilhos O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a garota morreu antes do atendimento médico

Uma adolescente de 16 anos, cuja identidade não foi divulgada, morreu na tarde desta terça-feira (20), após ter sido atropelada por um trem (VLT) que cumpria o percurso Cajueiro Seco/Cabo de Santo Agostinho. Ela andava sobre os trilhos.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a corporação foi acionada por volta das 16h30, mas já encontrou o corpo na linha férrea sem vida. O transporte estava no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, quando o atropelamento aconteceu.

O Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Defesa Social (SDS) realizou uma perícia no local e retirou o corpo dos trilhos às 19h53.

Por conta disso, a última viagem programada na linha atrasou, com o trem saindo às 20h, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Lamentando o ocorrido, a empresa se posicionou por meio de uma nota.