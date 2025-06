Jovem de 17 anos é apreendido por liderar ações de cyberbullying, em Camaragibe

A- A+

Um jovem de 17 anos foi apreendido por liderar um grupo que atuava com ações de cyberbullying, distribuição de material com pornografia infantil, racismo e atentados.

A operação, que deu o cumprimento de busca e apreensão, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foi executada em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (4).

Ainda hoje, de acordo com a PCPE, o delegado Joel Venâncio, gestor da Desec de São Lourenço da Mata, irá apresentar os detalhes da Operação de Polícia Judiciária Game End, com apoio do CyberLab MJSP, Dintel e Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública de SP.4



