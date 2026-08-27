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Zona Oeste Jovem de 18 anos desaparecido é encontra morto em área de mata no bairro da Várzea Vítima, identificada como Lucas Carvalho Palmeira da Silva, foi localizada sem vida em uma área de difícil acesso, na Rua Vale do Siriji

Um jovem de 18 anos que estava desaparecido desde o dia 18 de agosto foi encontrado morto em área de mata no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, nessa quarta-feira (26).

A vítima, identificada como Lucas Carvalho Palmeira da Silva, foi localizada sem vida em uma área de difícil acesso, na Rua Vale do Siriji.

O desaparecimento do jovem mobilizou uma campanha nas redes sociais. Familiares e amigos passaram a compartilhar fotos de Lucas em busca de informações. Uma das publicações afirmava que ele sumiu após sair da casa da mãe e ir em direção ao trabalho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado ao local e acessou a área de mata.

"Utilizando uma maca e técnicas de salvamento, os bombeiros realizaram a remoção e conduziram o corpo até uma área acessível, onde ficou sob responsabilidade do Instituto de Medicina Legal (IML)", destacou o CBMPE.

A remoção do corpo também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e de populares.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", ressaltou a corporação.

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