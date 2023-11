A- A+

Agreste Jovem de 18 anos é morta a pauladas pelo ex-companheiro no Agreste; suspeito está foragido Vítima foi encontrada morta com ferimentos na região da cabeça

Uma jovem de 18 anos foi morta a pauladas pelo ex-companheiro na zona rural da cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), a vítima, identificada como Maria Jacia Leite dos Santos, foi encontrada morta com ferimentos na região da cabeça, às margens do Rio Una.



O feminicídio aconteceu no sábado (18), no sítio Sítio Mocó. O suspeito do crime, que não teve nome e idade divulgados, não foi localizado até momento.

Após perícia, o corpo de Maria Jacia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.



O feminicídio foi registrado na da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru. A PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.



Por meio de nota, a Prefeitura do Altinho lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem.



“Que a luz e o amor divino pairem sobre as almas dos que sofrem esta imensurável perda, e os console e lhes deem serenidade para atravessar esta tempestade”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais da prefeitura.

