POLÍCIA Jovem de 18 anos é morto a tiros em festa de Réveillon em Goiana; suspeito foi preso Suspeito do crime, um homem de 19 anos, foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros durante uma festa de Réveillon, na madrugada de segunda-feira (1º), na praia de Ponta de Pedras, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O suspeito do crime, um homem de 19 anos, foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil.

O caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Goiana como homicídio consumado. A polícia também disse que o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia.

Segundo as primeiras informações, a vítima ainda foi socorrida para um hospital. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do crime. Várias pessoas estão no local e começam a correr ao ouvir o barulho de tiros. A vítima aparece nas imagens também correndo e cai no chão.

Ainda não se sabe a causa do crime, que deverá ser apontada pelo inquérito aberto pela Delegacia de Goiana.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, área central do Recife.

