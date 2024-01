Jovem de 18 anos é morto a tiros em residência na cidade de Moreno, na RMR

A- A+

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros em uma casa no bairro da Liberdade, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, na noite dessa terça-feira (8).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, a vítima estava sendo alvejada por desconhecidos e entrou em um imóvel na rua São Vicente de Paula.

Apesar da tentativa de fuga, os autores dos disparos conseguiram alcançá-lo e atiraram no jovem, que morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.



A PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

