Jovem de 18 anos é presa suspeita de matar filho gêmeo de 3 meses e torturar e tentar matar o outro

Uma mulher de 18 anos foi presa no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, suspeita de torturar e matar um dos filhos gêmeos, de 3 meses, e tentar matar o outro, que está internado em estado grave no Recife. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo da criança foi encontrado sob a cama, na residência da suspeita, no bairro da Charnequinha, e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), na área central da capital. Ainda não há informações sobre o que provocou a morte do bebê.



Já a outra criança, irmã gêmea do bebê morto, deu entrada no Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste da Recife, com cinco costelas quebradas e marcas de queimadura. A vítima permanece internada com estado de saúde grave.

Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul foi até a casa onde o crime ocorreu. No local, familiares informaram aos agentes que as agressões eram praticadas pela própria mãe das crianças.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tortura e encaminhada para a Delegacia do Cabo de Santo Agostinho.



