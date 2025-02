Jovem de 18 anos morre por suspeita de choque elétrico na Zona Oeste do Recife

A- A+

Um jovem de 18 anos morreu na noite de quarta-feira (5), no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco informou nesta quinta-feira (6), ele deu entrada numa unidade hospitalar com "sinais suspeitos de choque elétrico".

O caso é investigado pela corporação como "morte a esclarecer" pela Delegacia de Jardim São Paulo, onde o inquérito policial foi instaurado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma bicicleta em um beco alagado onde o jovem foi achado morto. Ele estaria tentando passar pelo local quando sofreu a descarga elétrica.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Outros casos

Outras duas mortes possivelmente causadas por choque elétrico aconteceram na quarta-feira, uma no Recife e outra em Paulista.

A primeira foi pela manhã, no bairro da Boa Vista, na área central da Capital pernambucana. O homem foi encontrado morto na rua Dom Bosco.

Em Paulista, à noite, uma mulher morreu vítima de choque elétrico, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paulista. A Polícia Civil também investiga o caso.

A Neonergia Pernambuco informou que enviou equipe ao local. Os técnicos da distribuidora constataram que a morte foi ocasionada por "acidente doméstico".

"A ocorrência foi provocada por vazamento de corrente nas instalações interna do imóvel, sem relação com a rede de distribuição da empresa", disse a Neoenergia, acrescentando lamentar as "fatalidades ocasionadas desde ontem pelas chuvas" no Recife.

Veja também