A- A+

Crime Jovem de 18 anos é morta a facadas após bloco de Carnaval no bairro da Mustardinha A suspeita, uma mulher de identidade não revelada, foi presa em flagrante

Uma jovem de 18 anos morreu após um ataque a facadas na madrugada deste domingo (1º), no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. A vítima era a influenciadora digital identificada como Luiza e conhecida como "Malu Constantine". Ela estava no Bloco do Papada.

O namorado de Luiza, um homem de 27 anos, também foi vítima dos golpes com a arma branca, recebeu atendimento médico e não teve o estado de saúde confirmado.

A suspeita de efetuar os golpes com a faca não teve a identidade revelada, porém foi presa em flagrante. Ela está custodiada numa unidade hospitalar.

Por meio de nota oficial, o Bloco do Papada manifestou seu "profundo pesar e solidariedade diante da tragédia que vitimou a jovem Luiza".

O bloco esclareceu que a programação do evento teve o encerramento às 23h do último sábado (31) e que o crime, de "cunho pessoal", foi cometido após a realização da festa.

"É importante esclarecer que o lamentável homicídio da jovem Luiza foi um fato isolado, ocorrido por volta da 1h da manhã do domingo (01/02/2026), portanto, aproximadamente duas horas após o encerramento e completa dispersão do evento. De acordo com informações preliminares das autoridades competentes, o crime teve motivação de cunho pessoal, não possuindo relação com a realização do bloco. A suspeita do crime já se encontra sob custódia das autoridades, que seguem conduzindo as investigações", diz um trecho da nota.

Confira a nota na íntegra:

A organização do Bloco do Papada vem a público esclarecer os fatos ocorridos após a realização de sua festividade no bairro da Mustardinha e manifestar seu profundo pesar e solidariedade diante da tragédia que vitimou a jovem Luiza. Nos unidos à dor de seus familiares e amigos neste momento de imensa tristeza, desejando força e acolhimento a todos.

O Bloco Papada ocorreu de forma pacífica no último sábado (31/01/2026), cumprindo rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), bem como as orientações dos demais órgãos responsáveis pela segurança e ordenamento do evento. As atividades foram encerradas pontualmente às 23h, conforme determinado pelas autoridades, com a dispersão total do público.

É importante esclarecer que o lamentável homicídio da jovem Luiza foi um fato isolado, ocorrido por volta da 1h da manhã do domingo (01/02/2026), portanto, aproximadamente duas horas após o encerramento e completa dispersão do evento. De acordo com informações preliminares das autoridades competentes, o crime teve motivação de cunho pessoal, não possuindo relação com a realização do bloco. A suspeita do crime já se encontra sob custódia das autoridades, que seguem conduzindo as investigações.

O Bloco do Papada reafirma seu compromisso com um carnaval de paz, respeito e responsabilidade. Atos de violência não representam os valores da festa, nem da cultura popular que defendemos há 10 anos. Seguimos confiantes no trabalho das autoridades e reiteramos a importância de que o carnaval seja sempre um espaço de alegria, convivência e preservação da vida.

Veja também