Jovem de 19 anos é encontrada morta às margens da BR-101, no bairro do Passarinho
Segundo a PM, agentes do 11º realizavam rondas na localidade quando localizaram o corpo da vítima às margens da BR-101
Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, na madrugada do sábado (29).
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 11º realizavam rondas na localidade quando localizaram o corpo da vítima às margens da BR-101.
"A PM permaneceu isolando a área até a chegada dos órgãos competentes", destacou a corporação.
Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O nome da jovem não foi divulgado.
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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que um inquérito policial foi instaurado e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer o ocorrido.
A corporação não detalhou em quais circustâncias o corpo foi encontrado.
"O caso está sob a coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", ressaltou a PCPE.