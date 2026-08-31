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RECIFE

Jovem de 19 anos é encontrada morta às margens da BR-101, no bairro do Passarinho

Segundo a PM, agentes do 11º realizavam rondas na localidade quando localizaram o corpo da vítima às margens da BR-101

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Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, na madrugada do sábado (29).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 11º realizavam rondas na localidade quando localizaram o corpo da vítima às margens da BR-101.

"A PM permaneceu isolando a área até a chegada dos órgãos competentes", destacou a corporação.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O nome da jovem não foi divulgado.

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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que um inquérito policial foi instaurado e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer o ocorrido.

A corporação não detalhou em quais circustâncias o corpo foi encontrado.

"O caso está sob a coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", ressaltou a PCPE.

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