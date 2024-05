A- A+

Camaragibe Jovem de 19 anos é encontrado morto em caixa d'água; vítima teria subido no local para tirar foto Caso aconteceu no bairro de Alberto Maia

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro de um caixa d'água elevada da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na noite do domingo (5), no reservatório Santa Terezinha, localizado na rua do Floriano Araújo, no bairro de Alberto Maia.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, a vítima, que não teve o nome divulgado, teria subido na estrutura para tirar uma foto, se desequilibrou e caiu na caixa d'água.



A retirada do corpo foi feita por equipes dos Bombeiros. A corporação foi acionada para a área por volta das 22h10 e só terminou os trabalhos à 0h10 da segunda-feira (6).



Por meio de nota, a Compesa lamentou o ocorrido e disse que se solidariza com a família da vítima. Informou, também, que as instalações são áreas de segurança, que não podem ser adentradas por pessoas sem autorização.



"O reservatório onde ocorreu o incidente é delimitado por muros, cuja estrutura conta com instalação de concertina, portão com corrente e cadeado, a fim de impedir o acesso de terceiros. Infelizmente, essas providências não foram suficientes para evitar a invasão da propriedade", afirmou a Compesa.



A empresa reforça o alerta à população para que áreas privativas não sejam adentradas sem a devida autorização.

