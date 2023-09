A- A+

POLÍCIA Jovem de 19 anos é morto a tiros em lava jato em Olinda Crime aconteceu na 4ª etapa do bairro de Rio Doce

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros, no início da tarde de terça-feira (5), em um lava jato na 4ª etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos seguintes aos disparos, na avenida Nápoles. É possível ver um homem em uma moto deixando o local — esse homem foi apontado pela pesso que grava o vídeo como o suposto executor. O jovem aparece agonizando no chão e ensanguentado.

Identificado como Lázaro Eduardo Fernando Rodrigues da Silva, o jovem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas, diante da gravidade do quadro clínico não resistiu e morreu.

A autoria do homicídio ainda é desconhecida, bem como a sua motivação. A Polícia Civil registrou o crime na Delegacia de Homicídios da Região Metropolitana Norte e abriu inquérito para investigar o crime. O jovem não possuía antecedentes criminais.

"Um inquérito policial foi instaurado e maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno", informou a Polícia Civil

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro.

