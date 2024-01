A- A+

POLÍCIA Jovem de 19 anos é presa com mais de 3 quilos de maconha em Garanhuns, no Agreste Aos policiais, a mulher disse que era esposa de investigado por tráfico de drogas

Uma jovem de 19 anos foi presa pela polícia com 3,1 quilos de maconha e uma balança de precisão. O flagrante aconteceu na cidade de Garanhuns, no Agreste do Estado, na noite de quinta-feira (18).

Os policiais militares chegaram ao local após investigações sobre a atuação de um suspeito de tráfico de drogas.

"Foi localizada a residência e, após campana, foi visualizada uma mulher chegando no local", disse a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota, nesta sexta-feira (19), que completou: "Depois de abordagem e entrevista, a autuada informou que é esposa do investigado".

A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada. Ela será apresentada à Justiça em audiência de custódia.

