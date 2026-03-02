A- A+

Região Metropolitana do Recife Jovem de 19 anos é preso ao vender tirzepatida paraguaia no estacionamento de faculdade em Olinda Durante a abordagem, foram apreendidas cinco unidades negociadas pelo valor unitário de R$ 1.000

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante comercializando tirzepatida paraguaia da marca TG, usada para emagrecimento, no estacionamento de uma faculdade em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



A prisão aconteceu nesta segunda-feira (2), após trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Afogados, sob a coordenação do delegado Alessandro Orico.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem estava vendendo o medicamento de origem estrangeira de 15mg. Durante a abordagem, foram apreendidas cinco unidades negociadas pelo valor unitário de R$ 1.000.

"O produto não possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo sua comercialização condicionada à prévia autorização do órgão competente", destacou a PCPE.



Ainda de acordo com a corporação, no interrogatório, o homem disse que adquiriu a medicação de um terceiro, mas não informou a identificação do fornecedor. Declarou, ainda, que a aquisição ocorreu com a finalidade específica de revenda.



O material encontrado foi apreendido e o suspeito conduzido à unidade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele foi autuado por importar, vender e expor à venda produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.



Segundo a PCPE, as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.

