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BRASIL Jovem de 19 anos grávida de dois meses é encontrada morta e estrangulada dentro de casa no RJ Família encontrou o corpo da jovem com a camisola amarrada no pescoço; polícia apura as circunstâncias da morte

Uma jovem de 19 anos, grávida de dois meses do primeiro filho, foi encontrada morta dentro da casa onde morava com o marido, em São Vicente de Paulo, distrito de Araruama, na Região dos Lagos. O corpo de Ana Clara Rangel foi localizado pelos próprios pais no dia 8 de junho.

Segundo o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte foi estrangulamento. O caso é investigado pela 118ª DP (Araruama) que recolheu imagens de câmeras de segurança da região.

A mãe de Ana Clara, Milena Rangel, contou em entrevista à TV Record que foi avisada por telefone pela cuidadora do avô de Samuel Garcia, marido da jovem. O casal morava em uma casa nos fundos do terreno.

Ao chegar ao imóvel, Milena encontrou a chave caída do lado de fora e os cômodos revirados. Ana Clara estava sobre a cama, coberta por um edredom. Segundo a família, a camisola que ela vestia estava enrolada no pescoço com dois nós. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram os primeiros procedimentos no local.

Eu achei que minha filha estava tendo um aborto. Quando entrei na casa, encontrei ela morta, com a camisola enrolada com dois nós no pescoço. Minha filha foi estrangulada e morta sem o direito de se defender disse Milena à Record.

Ainda segundo Milena, Samuel Garcia, marido de Ana Clara, contou que saiu para trabalhar entre 5h e 6h da manhã e que a jovem estava em casa. A ausência dela foi percebida por uma colega da loja de roupas onde trabalhava, já que era responsável por abrir o estabelecimento. Vizinhos ouvidos pela família disseram não ter visto movimentações suspeitas nem ouvido barulhos durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

O corpo da jovem foi sepultado no dia 9 de junho.

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