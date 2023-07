Jovem de 19 anos morre afogado na praia do Pilar, em Itamaracá

A- A+

Um homem de 19 anos morreu, no sábado (22), após se afogar na praia do Pilar, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi regsitrado na Delegacia de Plantão de Paulista como "morte a esclarecer".

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado por volta das 17h30 para uma ocorrência de afogamento na praia do Pilar. Segundo a corporação, foram feitas buscas pela beira da praia, mas o jovem de 19 anos não foi encontrado.

"Devido à falta de visibilidade e à maré alta, por volta das 19h20, as buscas foram suspensas", afirmaram os bombeiros, acrescentando que quando os militares voltavam ao grupamento foram informados que populares haviam avistado um corpo na praia.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, neste domingo (23), que relatos de testemunhas indicam que a vítima estava com amigos no local e teria entrado no mar, mas não foi mais visto com vida.

"As investigações foram iniciadas e seguem o esclarecimento do fato", completou a polícia.

