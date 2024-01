A- A+

Recife Jovem de 20 anos é presa no Aeroporto do Recife ao tentar embarcar para Natal com 11 kg de skunk Droga estava escondida na bagagem despachada

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante ao tentar embarcar com 11 kg de skunk no Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes, na Zona Sul do Recife.



De acordo com a Polícia Federal (PF), a prisão ocorreu nessa segunda-feira (15), durante procedimento de inspeção na área de embarque doméstico.

A mulher tentava embarcar em um voo para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A droga estava escondida na bagagem despachada.

Ao todo, foram apreendidos 11,56 quilos do entorpecente, considerado "supermaconha" pela alta concentração de tetrahidrocanabinol (THC), seu principal princípio ativo.



Segundo a PF, a passageira responderá criminalmente à Justiça pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

