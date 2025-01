A- A+

ESTADOS UNIDOS Jovem de 20 anos é preso após invadir residência oficial do prefeito de Nova York Intruso pulou uma cerca do imóvel na madrugada do Ano Novo; prefeito Eric Adams não estava no local

Poucas horas após a meia-noite do Ano Novo, um homem escalou a cerca da Gracie Mansion, residência oficial do prefeito de Nova York, Eric Adams, e invadiu o imóvel. Ele foi preso enquanto tentava deixar a mansão com diversos itens, incluindo um enfeite natalino, segundo um porta-voz do Departamento de Polícia. O prefeito não estava em casa no momento.

O incidente peculiar foi registrado por câmeras de vigilância, que capturaram o homem, Michael Aromando, de 20 anos, escalando a cerca às 4h23 da manhã de quarta-feira, de acordo com um relato escrito do incidente pelo escritório do promotor distrital de Manhattan. Um minuto depois, um policial notou Aromando andando pelo interior da mansão.

Aromando estava desarmado quando foi preso. Em uma entrevista com um policial, Aromando mostrou um vídeo gravado em seu celular, no qual ele aparece pegando o enfeite de uma gaveta dentro da residência.





Os policiais designados para guardar a mansão não notaram quando ele escalou a cerca, informou o porta-voz da polícia. O vídeo do circuito interno de televisão da invasão foi encontrado apenas após a prisão.

Aromando mora no Upper East Side, a cerca de sete quarteirões da Gracie Mansion, segundo a polícia. Na quinta-feira, as autoridades ainda não sabiam por que ele invadiu o local.

Ele foi formalmente acusado na quinta-feira. Sua fiança foi estabelecida em 5 mil dólares. Um juiz impôs um toque de recolher às 23h e ordenou que Aromando se mantivesse afastado da Gracie Mansion.

Adams comemorou a véspera de Ano Novo na Times Square, mas um porta-voz de seu gabinete se recusou a dizer para onde ele foi após os eventos no centro de Manhattan. Há muito tempo existem dúvidas sobre onde Adams mora. Ele possui um apartamento no Brooklyn e é co-proprietário de um apartamento cooperativo em Nova Jersey com sua parceira de longa data, além de ser conhecido por dormir na prefeitura do Brooklyn quando era presidente do distrito durante a pandemia.

Adams afirma morar na Gracie Mansion e a utiliza amplamente como local para eventos culturais, sendo conhecido por sair à noite para aproveitar a vida noturna da cidade.

Em uma entrevista para a televisão em 2023, o prefeito disse que gostava de viver à beira do East River e apreciava sentar na varanda da mansão, fumando um charuto e tomando um copo de conhaque. Mas ele também lamentou que o prédio, construído na década de 1790, tenha fantasmas.

“As pessoas acham que estou brincando, mas há um fantasma que anda por aqui”, afirmou ele.

Veja também

FRANÇA Preso toma reféns em penitenciária do sul da França