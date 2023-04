Jovem de 20 anos é preso em flagrante suspeito de matar homem a facadas em Candeias, Jaboatão

A- A+

Um homem foi morto a facadas na noite dessa segunda-feira (24), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O suspeito do crime é um jovem de 20 anos, que foi preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime aconteceu na rua Padre Nestor de Alencar, no bairro de Candeias. O nome e idade da vítima não foram divulgados.



Uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviado ao local por volta das 22h07, para atender a vítima, mas o homem já foi encontrado morto.

De acordo com a PCPE, o suspeito do crime tentou fugir, mas foi contido, preso em flagrante e levado à delegacia da área. Ele foi autuado por homicídio consumado e aguarda audiência de custódia.

