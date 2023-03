A- A+

Jaboatão dos guararapes Jovem de 20 anos morre ao tentar subir em ônibus pela janela e se chocar em poste em Jaboatão De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando a vítima escalava o ônibus para chegar ao teto do coletivo e praticar o "surf"

Um jovem de 20 anos que tentava subir pela janela em um ônibus da linha 141 - Jardim Monte Verde /TI Tancredo Neves, da empresa Vera Cruz, morreu após se chocar com um poste de iluminação no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O caso ocorreu na avenida Belém de Judá, por volta das 12h30 desta terça-feira (7). Segundo apuração inicial do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), a vítima tentava entrar no ônibus pela janela com o veículo em movimento.

A Secretaria de Saúde do Recife infomou que o jovem teve um trauma cranioencefálico e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado e uma motolância, mas a vítima foi encontrada sem vida.



Segundo a Urbana-PE, a empresa Vera Cruz lamenta profundamente a ocorrência e informa que colaborará com as investigações das autoridades competentes.



"A empresa reforça que o setor de transporte público por ônibus tem promovido ações educativas e de conscientização sobre o correto procedimento de embarque e normas de segurança do transporte coletivo, incluindo sensibilizações sobre os perigos de pendurar-se aos ônibus", afirmou a Urbana, por meio de nota.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco que a vítima foi encontrada sem vida após entrar em contato com um poste. Confira o comunicado na íntegra:

"Policia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 06 de março, por meio da 10ª Delegacia do Ibura, um Acidente de Trânsito com vítima fatal, na altura da Cohab, no Ibura. A vítima, um homem de 20 anos, que estava com o corpo dentro de um ônibus, foi encontrada sem vida, após entrar em contato com um poste elétrico. As investigações foram iniciadas, e seguem até o esclarecimento do fato."

