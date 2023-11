Em Jaboatão, jovem de 20 anos morre após colocar cabeça para fora de ônibus e bater em poste

A- A+

Uma jovem de 20 anos morreu após colocar a cabeça para fora da janela de um ônibus e bater em um poste no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21), na av. Emiliano Ribeiro . A vítima, que não teve o nome divulgado, estava em um coletivo da linha 405 - Jaboatão/Piedade, da empresa Viação Mirim.



De acordo com Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), a jovem colocou a cabeça para fora da janela do veículo, colidindo com um poste.



O motorista e passageiros do veículo acionaram o Serviç o de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve na área do ocorrido e confirmou o óbito.



Uma equipe da empresa de ônibus também foi enviada ao local para dar suporte ao motorista e para colaborar com as investigações sobre o caso.

Por meio de nota, a Viação Mirim lamentou a morte da jovem e fez um apelo para que os usuários fiquem atentos às normas de segurança do transporte público.



A empresa também alerta que atitudes que violam as regras, como colocar o corpo para fora dos veículos, representam grandes riscos para quem as pratica e para todas as pessoas que fazem uso do sistema viário.

"Aos familiares e amigos da vítima, a Viação Mirim expressa as suas condolências e profundo pesar", disse a nota.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que disse não ter registrado o caso até o momento.

Veja também

Jaboatão Bombeiros apagam incêndio em apartamento em Candeias; porquinho-da-índia é salvo