Jovem de 20 anos tem convulsões e múltiplas paradas cardíacas após tomar energético para treinar

A- A+

Um jovem de 20 anos, moradora do Texas (cidade nos EUA), precisou ficar na UTI após sofrer convulsões e múltiplas paradas cardíacas na academia.

Ela havia consumido uma bebida energética com alto teor de cafeína pouco antes do treino, embora os especialistas ainda não tenham confirmado se isso contribuiu para a emergência médica.

Jazmin Garza tomou um gole de uma bebida energética enquanto estava na academia e, momentos depois, enquanto se exercitava, teve convulsões e desabou no chão com sangramento pelo nariz, de acordo com uma página GoFundMe criada por seu namorado Isaac Ayala.

Quando a equipe de emergência chegou, eles conseguiram fazer seu coração voltar a bater usando um desfibrilador.

"Quando ela teve uma parada cardíaca, seu estômago e seus rins pararam de funcionar e seus pulmões e coração estavam em muito mau estado. Ela teve que superar três suportes de vida diferentes (uma máquina de ECMO para a circulação sanguínea, diálise para limpar os rins e uma máquina para controlar os níveis de oxigênio) no hospital e vários procedimentos", escreveu Ayala na página.

Garza recebeu alta após duas semanas de internação, mas, apesar de uma investigação minuciosa, os médicos não conseguiram determinar a causa exata de sua parada cardíaca.

No entanto, Ayala observou que os médicos "não têm certeza se foi isso [a bebida] que causou isso".

Garza não tinha nenhum problema cardíaco diagnosticado ou histórico familiar de problemas cardíacos. Mas ela tinha palpitações que poderiam ser um sinal de um problema cardíaco não diagnosticado.

Ela acredita que uma combinação disso e do consumo de bebidas energéticas pode ter desencadeado o episódio.

"Nosso melhor palpite é que sempre tive isso, mas nunca prestei atenção. Quando tive palpitações no passado, pensei que fosse ansiedade ou algo assim. Nunca tinha ido ao médico sobre isso antes. Não acho que a bebida energética tenha sido a causa principal. Acho que foi um fator que contribuiu para que tudo desse errado", disse a jovem ao Daily Mail, conforme relatado por News.com.au.

"Definitivamente ficarei longe de bebidas energéticas agora. Você nunca ouve falar de uma parada cardíaca de um jovem de 20 anos, isso simplesmente não acontece", acrescentou.

Diversas pesquisas já associaram o consumo de bebidas energéticas, que contêm alto teor de cafeína e, muitas vezes, outras substâncias como taurina, ao aumento de eventos cardiovasculares em pessoas jovens.

Uma ampla revisão de estudos publicada no início de 2024 na revista científica Public Health Journal apontou uma ligação entre o consumo de bebidas energéticas e um risco aumentado para uma série de problemas de saúde, incluindo psicológicos e cardíacos, entre jovens.

Os achados levaram pesquisadores do Centro de Pesquisa Translacional em Saúde Pública da Universidade Teesside e da Universidade de Newcastle, que conduziram a análise, a pedirem que o governo britânico proíba a venda dos produtos para menores de 16 anos, algo permitido tanto no Reino Unido, como no Brasil.

Veja também