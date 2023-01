A- A+

OLINDA Jovem de 21 anos é morto a golpes de arma branca no bairro do Passarinho, em Olinda Testemunhas informaram que o homem teria discutido com a namorada

Um homem de 21 anos foi encontrado morto na rua em que morava, no bairro do Passarinho, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, nessa segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, estava com perfurações de arma branca.

Aos policias que estiveram no local do crime, testemunhas informaram que o homem teria discutido com a namorada, uma mulher de 25 anos, não identificada até o momento.

O homicídio foi registrado pela Força Tarefa de Homicídio da Capital. De acordo com a PCPE, as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também

