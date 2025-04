Jovem de 23 anos corre por 24 horas seguidas numa esteira; vídeo mostra o impacto no corpo

A- A+

O britânico Joe Pritchard, de 23 anos, correu durante 24 horas numa esteira e percorreu um total de 168 km. Para comparação, uma maratona tem uma distância de 42,195 km. A iniciativa do atleta amador, que é dono de uma marca de roupas esportivas, teve como objetivo arrecadar fundos para uma instituição de caridade.

Nas redes sociais, Joe compartilha a rotina de corridas de alta intensidade, mas também de diversão com os amigos. O jovem decidiu realizar o desafio dentro de um bar, o pub The New Inn, em Shrawley, na Inglaterra, com diversas pessoas torcendo ao seu redor. Ele classificou a experiência como uma “tortura”, porém “incrível”.

A corrida levou a uma arrecadação total de 6,2 mil euros, o equivalente a cerca de 38,3 mil reais, na cotação atual. O montante é para a My Name'5 Doddie Foundation, uma instituição de caridade criada pelo jogador de rúgbi escocês Doddie Weir, que morreu de esclerose lateral amiotrófica (ELA) aos 52 anos. A organização é dedicada a buscar novos tratamentos para a doença.





Nos vídeos, Joe mostra que o desafio não foi simples. Afinal, o britânico percorreu o equivalente a aproximadamente quatro maratonas seguidas. Durante o percurso, ele enfrentou barreiras mentais, sangramentos nasais e episódios de visão escurecida. E, após o término, precisou lidar com sequelas da alta carga sob a qual colocou seu corpo.

— Inicialmente, me senti bem. Sentei por uns 20 minutos e perguntei para os caras: "Vocês querem sair para tomar uma cerveja?". Mas, quando me levantei, soube na hora que estava ferrado, porque não conseguia colocar peso nas minhas pernas e mal conseguia movê-las — disse numa das postagens.

Ele contou que se sentiu “mal” e “estranho” e, depois disso, “colapsou”, desmaiando. Ele acordou e foi carregado para a sua casa pálido, “parecendo com a morte”, segundo relatou no vídeo. Ao chegar em casa, ficou sentado por uma hora, mas depois passou mal novamente:

— Meu pai e meu irmão estavam me segurando, e eu imediatamente me senti muito tonto, com tontura e um pouco de náusea. A caminho do banheiro, desmaiei de novo, apaguei, minha visão escureceu. Mas segui em frente e consegui entrar na banheira para um banho quente.

Joe falou acreditar que naquele momento o sangue não estava fluindo direito pelo seu corpo e até o cérebro, mas que depois do banho se sentiu melhor. Ainda assim, nos quatro dias seguintes permaneceu em repouso, com fortes dores nos joelhos.

O britânico explicou nos vídeos que ele e seu irmão, Alfie, de 26 anos, se revezam para realizar um novo desafio beneficente a cada ano. Ambos são donos da marca da roupas esportivas Mile Pie, que doa 25% dos lucros para instituições de caridade.

Sobre o desafio deste ano, o jovem disse que “todo mundo odeia correr na esteira", por isso o escolheu, e revelou ter considerado inicialmente correr direto por uma semana inteira no aparelho.

— Pensei em tentar correr o máximo possível em uma semana na esteira para tentar bater o recorde, mas isso seria absolutamente ridículo. Decidimos por 24 horas e logo percebi o quão difícil isso seria.

Já a ideia de levar a esteira para um bar surgiu de seus amigos. A expectativa era que os frequentadores do bar se animariam com o desafio e, por estarem alcoolizados, doassem montantes maiores para a campanha beneficente. Somente com os valores em dinheiro recebidos no local, os irmãos arrecadaram 1,7 mil euros, 10,5 mil reais.

— É por isso que me submeto a essa tortura por 24 horas, e é uma sensação incrível alcançar esse feito e arrecadar tanto dinheiro — disse Joe.

