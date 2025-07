A- A+

saúde Jovem de 24 anos quase morre de infecção após estourar espinha no pescoço, no Reino Unido; entenda Geraint Mullins foi levado às pressas para o hospital, onde passou por duas cirurgias para conter a situação

O que parecia ser uma simples espinha virou um pesadelo para Geraint Mullins, um jovem de 24 anos do País de Gales. Após estourar um pequeno inchaço no pescoço, ele desenvolveu uma infecção que evoluiu rapidamente para um quadro grave de sepse, uma reação inflamatória do corpo que pode levar à falência de órgãos e à morte.

O jovem contou à BBC que tudo começou em um dia comum, assistindo TV em casa.

“Eu gosto de estourar espinhas. Era só mais uma”, no entanto, nas horas seguintes, o local inflamou e virou um abscesso. Em poucos dias, os sintomas se agravaram: fraqueza extrema, confusão mental e febre. Mullins foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência para conter a infecção.

Apesar da intervenção médica, a ferida continuava infectada uma semana depois, o que exigiu uma nova operação. Os médicos também descobriram que ele tinha colite ulcerativa, doença inflamatória intestinal que pode comprometer a imunidade e dificultar a resposta do corpo a infecções.

“Eu não fazia ideia do que era sepse. Nunca tinha ouvido falar. Hoje, se vejo qualquer sinal de infecção, já penso no pior”, disse.

Ele também destaca que sua boa forma física, é jogador amador de futebol, foi determinante para a recuperação: "Se eu não fosse tão ativo, talvez não estivesse aqui para contar.”

Segundo o sistema de saúde britânico (NHS), a sepse é causada por uma resposta desregulada do corpo a uma infecção. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com gripe ou infecções comuns, dificultando o diagnóstico precoce.

O jovem agora quer conscientizar outras pessoas sobre os riscos. “Pode parecer exagero, mas saber identificar os sinais pode salvar uma vida.”

Veja também