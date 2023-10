Jovem de 25 anos lidera moradores contra terroristas e evita massacre em comunidade de Israel

A- A+

Uma jovem israelense de 25 anos tem sido aclamada como heroína depois de liderar moradores de um kibbutz, a um quilômetro da Faixa de Gaza, a reagirem contra terroristas durante a ofensiva do Hamas contra Israel. Inbar Lieberman ajudou a coordenar medidas de defesa que levaram à morte de mais de 20 extremistas do Hamas e evitaram um massacre na comunidade de Nir Am.

No último sábado (7), terroristas do Hamas avançaram sobre o território de Israel, em invasões por terra, mar e via ações com foguetes e com paraquedas, num ataque-surpresa que deixou mais de 1,2 mil israelenses mortos e 2,7 mil feridos. De acordo com veículos de imprensa britânicos, como o "The Sun" e o "DailyMail", ao perceber a chegada dos extremistas, Inbar distribuiu armas a moradores da comunidade de apenas 700 habitantes.

Na hora do ataque, Nir Am contava com apenas uma equipe de segurança, com 12 membros. Ela armou voluntários e os orientou a ficar em posições estratégicas pela comunidade. A própria Inbar matou cinco terroristas do Hamas e liderou outros moradores a abaterem mais de 20 durante um cerco que, ao todo, durou quatro horas.

Em entrevista ao site Israel Hayom, a moradora Ilit Paz exaltou ações consideradas "decisivas" da jovem de 25 anos.

"Foi incrível. Meu marido fazia parte da unidade de prontidão que trabalhou para evitar mortes. Eles ouviram os tiros e fizeram contato por conta própria com outros membros da unidade de prontidão e com Inbar. Eles foram orientados a ficar em alerta, mas Inbar tomou a decisão de não esperar. Na verdade, o fato de terem feito isso cedo evitou dezenas de vítimas."

O jornal local Maariv Daily elogiou a coragem de Inbar e destacou a necessidade de ela ser condecorada.

"A história de seu heroísmo é uma história que permanecerá na tradição israelense por gerações", disse o diário.

O kibbutz de Inbar passou pela invasão praticamente ileso. No entanto, outras comunidades registraram dezenas de mortes. Militares israelenses encontraram cerca de 40 bebês e crianças mortos na comunidade de Kfar Aza, atacada pelo Hamas no sábado, segundo afirmou um canal de televisão local, que visitou a área nesta terça-feira (10).

