Jovem de 27 anos morre após tirar cochilo; entenda

Homem de 27 anos, aparentemente saudável, fã de futebol, morreu após deitar para tirar uma soneca depois do trabalho. Jono Stead teve um mal súbito causado por uma malformação cardíaca que ele não sabia que tinha. Ele estava prestes a se casar com Katie Weatherhead, com quem namorava desde 2014 — a cerimônia ocorreria ainda este ano.

O rapaz avisou que tiraria um cochilo antes de voltar ao trabalho, no qual era contador, porém, a família percebeu que ele havia morrido após 45 minutos.

“Jono era a minha vida, e perdê-lo foi a coisa mais difícil com que tive de lidar. Ainda espero que ele entre pela porta com seu sorriso contagiante”, escreveu Katie em uma homenagem pelas redes sociais.

Jono tinha um problema chamado de cardiomiopatia hipertrófica, também chamada de hipertrofia do miocárdio. Os pacientes com a condição possuem os músculos cardíacos mais fortes do que o normal e, por isso, se tornam mais rígidos. A grossura deles também diminui o volume do coração, facilitando as mortes súbita.

A doença é hereditária e genética. Indivíduos com histórico de morte súbita na família devem estar ainda mais atentos. Estima-se que a condição acometa cerca de 1 a cada 500 pessoas, mas a maioria vive sem sintomas da cardiomiopatia.

Em alguns casos, porém, ela pode levar o coração a bater em ritmos anormais e até ao infarto fulminante. Cerca de 1% dos adultos com cardiomiopatia hipertrófica morrem a cada ano. A família de Jono decidiu fazer uma campanha para que pessoas mais jovens façam testes de risco cardíaco, que poderia detectar a condição previamente.

