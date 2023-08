A- A+

SAÚDE Jovem de 27 anos morre com fungo no pulmão depois de alugar casa infestada de mofo Luke Brooks e sua mãe, Patricia, moravam na casa alugada na cidade de Oldham, no Reino Unido

Um homem de 27 anos morreu após se mudar para uma casa infestada de mofo na cidade de Oldham, no Reino Unido. Segundo o legista do caso, foram encontrados traços de fungos em seus pulmões.



Luke Brooks e sua mãe, Patricia, além de outros três familiares moravam na casa alugada. Ela relata que o jovem chegou no local saudável mas passou a ter resfriados constantes, até sofrer uma convulsão que o levou a óbito em outubro do ano passado.

Foi aberto um inquérito para o caso pela polícia britância, julgado nesta quarta-feira pelo tribunal de Rochdale, no Reino Unido. Segundo o jornal Daily Mail, durante a audiência foi relatado que quando Luke começou a se sentir mal, com manchas vermelhas e suspeita de infecção, Patricia ligou diversas vezes para a emergência tentando pedir uma ambulância mas, por ser fim de semana, o atendimento recomendou esperar até segunda.

O jovem continuou com os mesmos sintomas, afirmando que iria procurar um médico. Já no dia 22 de outubro, ele sofreu uma convulsão e o pedido por uma ambulância para prestar socorro, que dessa vez atendeu o pedido da mãe, não conseguiu impedir o óbito.



O patologista Abdul Ganjifrockwala afirma que a morte de Luke foi por conta de problemas respiratórios, causados pela pneumonia por aspergillus (fungos que afetam os pulmões e contaminam através do ar). Partes do mofo foram encontradas nos pulmões do falecido durante um exame realizado post-mortem.

Pedidos de melhoria rejeitados

Após se mudar, Patricia notou que a casa estava completamente infestada por mofo. Ela pediu ajuda ao proprietário, mas ele não corrigiu os múltiplos problemas na propriedade. Ao se ver sem saída, a mãe implorou ao Conselho Oldham que encontrasse uma outra acomodação onde pudesse viver com a sua família.

