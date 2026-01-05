A- A+

encontrado Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado vivo: "Estou bem" Roberto foi encaminhado a um hospital local

Foi encontrado nesta segunda-feira (5) o jovem de 19 anos que estava desaparecido há cinco dias no Pico Paraná. Roberto Farias Thomaz foi achado vivo e encaminhado a um hospital local. A informação foi confirmada por parentes.

"Encontramos o Roberto! Ele está vivo, está bem e estamos já o encaminhando pro hospital! Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar", escreveu a família nas redes sociais.

O tenente-coronel Ícaro Gabriel, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, destacou que o jovem conseguiu caminhar sozinho pela mata até uma fazenda em Cacatu, uma das rotas de descida do Pico Paraná.



"Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meus óculos, mas estou bem", diz Roberto em um vídeo publicado pela família.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) emitiu uma nota confirmando que Roberto deu entrada às 11h55 no Hospital Municipal Dr. Sílvio Bittencourt Linhares, onde passa por avaliação médica. O quadro dele é considerado estável.

O jovem desapareceu na última quinta-feira (1º), quando descia a trilha que leva até o Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil. As buscas contaram com a ação de mais de 100 bombeiros militares e apoio de cerca de 300 voluntários.

"O Hospital Municipal de Antonina informou para a Secretaria de Estado da Saúde que o paciente do episódio do Pico Paraná está lúcido, apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal", informou a Secretaria de Saúde do Paraná em nota. "Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para investigação complementar e ele vai permanecer sob observação enquanto aguarda os resultados."

Depoimento na polícia

O secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, afirmou que Thomaz será ouvido posteriormente pela Polícia Civil do Paraná para esclarecer como se separou do grupo durante a trilha.

Além de equipes especializadas do Corpo de Bombeiros, a operação de resgate contou com apoio da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Federal, de aeronaves da Polícia Militar e de voluntários que conheciam a região.

Hiller e Teixeira reforçaram que pessoas sem experiência não devem realizar trilhas na região desacompanhadas. "Pelo menos uma vez por mês tem alguém perdido na área do Pico Paraná ou em outras regiões da Serra do Mar. Uma pessoa perdida sem experiência tem um grande risco de ter um final trágico", afirmou Hiller.

Em uma publicação nas redes sociais, a família confirmou que o jovem está bem e agradeceu o apoio recebido durante as buscas.

Renata Farias, irmã de Thomaz, publicou um vídeo no qual o jovem disse que está com hematomas e escoriações e que perdeu os óculos e as botas, mas que passa bem.

Thomaz desapareceu por volta das 7h de quinta-feira, 1º, enquanto fazia uma trilha na região do Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Familiares chegaram a criar um perfil nas redes sociais para reunir informações sobre o caso. Segundo as publicações, Thomaz tinha pouca experiência em trilhas, mas decidiu passar a virada do ano com uma amiga, que supostamente seria mais experiente, na montanha.

A amiga, Thayane Smith, fez publicações nas redes sociais relatando parte do trajeto. Posteriormente, ela disse ter errado ao deixar o amigo sozinho na trilha. Em entrevista exclusiva à Ric Record, Thayane afirmou que desceu o Pico Paraná correndo e abandonou Thomaz por causa de seu "estilo de vida".

No sábado, 3, policiais civis estiveram no local e realizaram oitivas com familiares e com pessoas que também realizaram a trilha. "Uma das pessoas que acompanhava o jovem durante o percurso foi ouvida na delegacia", disse a Polícia Civil do Paraná.

O caso estava sendo tratado como desaparecimento, sem indícios de crime.

