Jovem descobre câncer após ter ressacas intensas: "Pensei que poderia ser alérgica ao álcool"

Uma jovem de 20 anos descobriu um câncer, após perceber que suas ressacas estavam longe do normal. Ao invés de dores de cabeça, desidratação e sensibilidade à luz, Poppy Beguely, de Auckland, Nova Zelândia, frequentemente vomitava, desenvolvia uma ferida dentro do nariz e uma erupção facial. Inicialmente, ela não deu importância, até começar a tossir sangue.

Os sintomas de Poppy começaram no final de 2021. A jovem os atribuiu a noites animadas com amigos, mas percebia que ela ficava muito mais bêbada que a maioria das pessoas de sua idade e começava a se sentir mal.

— Antes de ficar doente, eu saía bastante e podia beber muito. No dia seguinte, me sentia bem. Às vezes, tinha um pouco de dor de cabeça, mas nada sério. De repente, percebi que minha tolerância era muito menor e minha noite terminaria com vômitos toda vez, mesmo depois de apenas três bebidas. O dia seguinte seria ainda pior. Eu me sentia extremamente mal. Pensei que poderia ser alérgica ao álcool — conta ao Newsweek.

Poppy começou a desenvolver uma erupção no rosto e no peito. Ela também passou a vomitar sangue e a ter sangramentos frequentes no nariz. Com a piora dos problemas, a jovem, que tinha 18 anos, procurou um médico.

— Eu estava ciente de que algo estava errado comigo por um longo tempo antes do diagnóstico: tinha uma tosse persistente que não ia embora, estava muito cansada e tinha uma área extremamente dolorida na minha barriga — detalha.

A jovem, que trabalha como florista e instrutora de natação, foi hospitalizada três vezes entre junho e outubro de 2022 após saídas noturnas. Segundo ela, os médicos suspeitaram que ela poderia ter trombose venosa profunda e a receitaram anticoagulantes.

Na quarta visita, o médico disse que ela tinha todos os sintomas de câncer. Foi realizada uma biópsia de um caroço que Poppy tinha no pescoço, que revelou que a jovem tinha linfoma de Hodgkin em estágio três, com tumores no peito, pescoço e braço.

— Eu estava arrasada antes de começar a terapia. Acho que estive em modo de sobrevivência o tempo todo. Eu não tinha muita capacidade emocional para lidar com a notícia. Minha cabeça estava focada em superar isso. Minha família me apoiou enormemente; eu não teria conseguido passar por isso sem eles — revela.

Poppy começou a quimioterapia em fevereiro de 2023, logo após completar 20 anos. O tratamrnto durou quatro meses e, agora, ela está em remissão. A jovem voltou ao trabalho, depois de se concentrar no tratamento durante grande parte do ano.

— Os médicos disseram que era improvável que fosse fatal, desde que eu não contraísse infecções graves durante a quimio. O linfona de Hodgkin tem uma alta taxa de remissão. Então, felizmente, peguei o mal menor — confessa.

Para Poppy, a pior parte de ter câncer é perceber que, enquanto sua vida foi colocada em espera, o mundo e todos ao seu redor continuam seguindo em frente. Mas a doença a trouxe uma perspectiva diferente da vida.

— Quando finalmente pude sair e o sol estava no meu rosto, comecei a chorar e não conseguia parar. Sou grata por ter recuperado minha vida, especialmente depois de um ano sem saber o que estava errado — conclui Poppy.

