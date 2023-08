Jovem dos EUA concebida por esperma doado descobre que tem 65 irmãos

A- A+

Concebida por meio de doação de esperma, uma jovem estadunidense de 20 anos descobriu que tem 65 meio-irmãos em toda a América do Norte. Brenna Siperko tomou conhecimento da quantidade de irmãos após realizar um teste de DNA. Ela descreveu a descoberta como "emocionante".

Brenna foi criada na cidade de Ellicott City, no estado de Maryland. Ela sabia que havia nascido a partir de da doação de esperma do seu pai biológico. A possível existência de irmãos sempre intrigou a jovem. Em janeiro do ano passado ela realizou o primeiro teste de DNA.

O resultado do exame apontou a existência de 13 irmãos. Depois de entrar em contato com os primeiros irmãos recém-descobertos, Brenna foi adicionada em grupos de conversa pelo celular e acabou descobrindo mais gente nascida a partir do esperma do mesmo doador. O número então subiu para 65.

Brenna disse ao USA Today que tenta desenvolver algum tipo de relacionamento com seus meio-irmãos.

— Foi realmente emocionante porque encontrei pessoas com interesses em comum das quais poderia me tornar próxima. Eles são realmente fáceis de conversar — disse Brenna.

