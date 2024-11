A- A+

CACHOEIRA DO TALHADÃO Jovem é arrastado por correnteza e desaparece em cachoeira no interior; bombeiros fazem buscas Edson Ramos nadava na cachoeira do Talhadão, quando foi puxado pela força da água. Ele é procurado desde domingo, 24

Um jovem está desaparecido desde domingo, 24, após ser arrastado pela correnteza na Cachoeira do Talhadão, em Palestina, no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, Edson Ramos, de 24 anos, nadava na cachoeira formada pelo Rio Turvo, no distrito de Duplo Céu, quando foi puxado pela força da água.



Turistas que estavam no local tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta terça-feira, 26.

A cachoeira é a principal atração turística de Palestina, cidade que fica na região de São José do Rio Preto, norte do estado. O rapaz era de Olímpia, outra cidade da região, e estava na companhia de amigos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou quatro viaturas com nove bombeiros para o resgate. Um médico e um enfermeiro também foram até o local para eventual socorro. A correnteza intensa e a água turva devido às chuvas dificultaram as buscas, que passaram a ter o apoio de um barco.

Na manhã de segunda, 25, três equipes continuavam no local. Moradores da região e parentes do rapaz desaparecido também auxiliam nas buscas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto, a área onde fica a cachoeira é de acesso público e não tem estrutura para atender os banhistas. O local é considerado perigoso para banho e nado, sobretudo em épocas chuvosas, devido à forte correnteza.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Palestina e aguarda retorno.



