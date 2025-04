A- A+

VIOLÊNCIA Jovem é esfaqueado em assalto na Ponte Maurício de Nassau, no Bairro do Recife Caso aconteceu em cima da Ponte Maurício de Nassau

Um jovem foi assaltado e esfaqueado, no início da manhã desta terça-feira (15), na Ponte Maurício de Nassau, no Centro do Recife.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar os primeiros socorros. A vítima, com desmaios constantes, foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Derby.

Segundo testemunhas, o rapaz é funcionário de uma empresa de call center que funciona no Bairro do Recife.



Ele estava subindo a Ponte Maurício de Nassau, no sentido Marco Zero, alça esquerda, a caminho do trabalho, quando um grupo com cinco bandidos fez o assalto. Foram levados a bolsa com carteira e o celular dele.

“Eu vi ele agonizando e indo em direção ao trabalho. Quando chegou próximo do segundo poste de iluminação, não conseguiu se manter de pé, segurou no parapeito da ponte e caiu no chão”, disse um companheiro de trabalho do rapaz, que não quis se identificar.

Os suspeitos, que fugiram do local, teriam desferido golpes de faca no braço esquerdo dele. Companheiras de trabalho que foram até o local para saber informações deram conta de que um outro funcionário da empresa também chegou ao local com ferimentos, ainda hoje, e também teria sido assaltado em cima da Ponte Maurício de Nassau.

Pessoas que passavam no momento do socorro, que preferiram não se identificar, contaram que o local tem sido cenário de intensa insegurança e que crimes são cometidos cotidianamente.

Quem passa pela ponte pode ver marcas de sangue ao chão, junto com uma camisa cor de vinho, rasgada e ensanguentada.

