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Zona Norte do Recife Jovem é baleado após discussão por jogo de futebol no Parque da Macaxeira Segundo testemunhas, quatro disparos foram ouvidos após a discussão na noite da última terça-feira (30)

Um jovem de 23 anos foi baleado na noite da última terça-feira (30), no Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Segundo testemunhas, a motivação teria sido uma discussão durante um jogo de futebol que acontecia em uma das quadras do equipamento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a ocorrência, que foi registrada como tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo.

Uma bombeira civil prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Ocorrência

Ainda segundo as testemunhas, quatro disparos foram ouvidos após a discussão. Segundo a PM, a equipe realizou diligências e rondas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e investiga o caso.

Responsável pela gestão do parque, a Prefeitura do Recife informou que a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) atua no parque da Macaxeira em regime de plantão 24 horas, com duplas de agentes se revezando nos períodos da manhã, tarde e noite.

A prefeitura informou ainda que é realizado o patrulhamento motorizado 24h pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), grupamento especial da GCMR destacado para locais de maior vulnerabilidade.

"Vale ressaltar que a Guarda Municipal atua para salvaguardar os equipamentos públicos municipais e seus frequentadores, numa perspectiva de ação comunitária e de proximidade, e que as investigações sobre o crime citado são de responsabilidade da segurança pública estadual", concluiu a nota.





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