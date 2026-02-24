A- A+

CRIME Igarassu: jovem é encontrada morta pelo filho de 7 anos dias após ser espancada pelo companheiro Vítima estava com o companheiro há um ano e, segundo a mãe, se recusou a ir ao hospital

Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta, nessa segunda-feira (23), dentro da casa em que morava, no bairro de Nova Cruz, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Quatro dias antes, a mulher, identificada como Bruna Vital Cordovile Lustosa, havia sido espancada pelo companheiro e, desde então, sofria com dores na cabeça. Ela estava com ele há um ano e, segundo a mãe, Jenerice Vital, a vítima se recusou a ir ao hospital.

A mãe também informou que o filho mais velho de Bruna, de 7 anos, a encontrou sem vida e chamou a avó por socorro. As informações são da TV Guararapes.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) classificou o caso como uma ocorrência de "morte a esclarecer".

"A vítima, uma mulher de 24 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma residência, no município de Igarassu. Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", diz a corporação por meio de nota.

Além do filho de 7 anos, a vítima também era a mãe de outra criança. Até o momento, ninguém foi preso pelo caso.



Outro caso

Um caso similar, registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como feminicídio, aconteceu no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma mulher de 22 anos morreu dias após ser espancada em via pública pelo ex-companheiro.

A vítima, Kaylanne Thaís Braz Xavier, foi agredida na última segunda-feira (16) e, na sexta-feira (20), passou mal e foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Kaylanne Thaís Braz Xavier tinha 22 anos e não resistiu aos ferimentos. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O agressor, identificado como Moabe Araújo Albuquerque Junior pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), chegou a ser preso em flagrante ainda na segunda-feira (16). No dia seguinte, no entanto, teve liberdade provisória concedida em audiência de custódia na 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.



Conforme consta na consulta processual do TJPE, a motivação do crime foi ciúme "após o agressor ler mensagens no celular da vítima".

Ela foi levada até sua casa pelo suspeito, onde foram iniciadas as agressões. Ele desferiu "tapas, murros e chutes no rosto, braços, seios e pescoço" da vítima, como consta no documento. Ele também destruiu o celular de Kaylane e "a vestimenta superior da vítima, deixando-a despida em via pública".

Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

