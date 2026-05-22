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NORDESTE Jovem é levado à UTI após consumir combinação de remédios e bebida alcoólica em escola do Ceará Estudante apresentava confusão mental, fala comprometida, dificuldade de equilíbrio e sonolência intensa, segundo médico

Um estudante de uma escola particular de Fortaleza, no Ceará, precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar mal ao consumir uma combinação de bebida alcoólica e medicamentos dentro da instituição de ensino. O episódio aconteceu na quinta-feira (21), no Colégio Antares, no bairro Papicu.

O atendimento médico foi relatado nas redes sociais pelo médico Bruno Cavalcante, que descreveu o estado do adolescente ao chegar à emergência. Segundo ele, o jovem apresentava confusão mental, fala comprometida, dificuldade de equilíbrio e sonolência intensa.

"Ele parecia muito letárgico, não falava coisa com coisa, não conseguia reconhecer as pessoas", afirmou o médico.

Ainda conforme Cavalcante, o estudante teria consumido uma mistura conhecida entre adolescentes como "purple drank" ou "lean", preparada com álcool e medicamentos de efeito sedativo, incluindo anti-histamínicos e analgésicos. A mistura foi levada para a escola por um outro aluno.

O médico explicou que a combinação pode provocar depressão do sistema nervoso central e comprometer funções vitais. "O cérebro desacelera, a respiração também desacelera", disse. "A pressão cai, o paciente pode até entrar em coma, pode até parar."

Segundo ele, a associação entre álcool e determinados medicamentos potencializa os efeitos sedativos e aumenta o risco de intoxicação grave.

O colégio informou, em nota, que acionou os familiares, prestou o suporte necessário ao aluno e registrou boletim de ocorrência. A instituição também afirmou que acompanha a apuração do caso junto às autoridades.

A Polícia Militar do Ceará foi chamada para atender a ocorrência. Pessoas ligadas ao episódio foram levadas à Delegacia da Criança e do Adolescente para prestar esclarecimentos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

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