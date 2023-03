A- A+

LUTO Jovem é morta a facadas por adolescente de 15 anos em São José do Egito Tays Rafaela Alves foi assassinada na frente da sua residência, no Conjunto Habitacional Junior Valadares

Uma jovem, identificada por Tays Rafaela Alves, foi morta a facadas na frente do Conjunto Habitacional Junior Valadares, onde residia, no município de São José do Egito. A autora do crime é uma adolescente de 15 anos.

A vítima, cuja idade não foi revelada, voltava da escola, por volta das 17h desta quinta-feira (30), quando foi surpreendida por golpes de faca. Ela era aluna de Meio Ambiente na Escola Técnica Estadual Célia Siqueira, na Rodovia PE-320, também em São José do Egito.

A estudante chegou a ser encaminhada ao Hospital Maria Rafael de Siqueira para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Através de uma nota, a instituição de ensino da vítima lamentou o acontecimento e prestou solidariedade aos familiares. Além disso, suspendeu as aulas previstas para esta sexta-feira (31).

Abaixo, confira nota completa da ETE Célia Siqueira

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da estudante do curso técnico em Meio Ambiente, Tays Rafaela Alves. Consternada, a ETE se solidariza com a família e roga a Deus que conforte todos nós. Informamos que as aulas do dia 31 estão suspensas”, trouxe o comunicado.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital Maria Rafael de Siqueira e a Escola Técnica Estadual Célia Siqueira, mas não obteve nenhum retorno até a publicação deste material.



