Jovem é morto a marteladas após furtar R$ 2.700 de mercado na Região Serrana do Rio

A- A+

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza diligências para localizar e prender três homens que mataram um jovem, de 23 anos, com golpes de marteladas, na Região Serrana do estado.



De acordo com as investigações da 105ª DP (Petrópolis) Marcio Rosa da Silva, o Gordinho; Maxwell Alberto Moreira da Conceição, o Nigéria; e Lucas Leal Ribeiro teriam arrastado Dener Claudio Santanna até uma ribanceira, o espancado e o arremessado. Ele é suspeito de furtar R$ 2.700 de um mercado.

Segundo a delegada Cristiana Onorato Miguel, titular da 105ª DP, os três criminosos teriam ido até a casa de Dener, por volta de 19h do último dia 7 de janeiro, o acusando de furtar o estabelecimento do pai de Gordinho. Na ocasião, eles reviraram a residência e encontraram um valor em espécie e roubas compradas pela vítima.

O rapaz foi localizado ferido por sua irmã, após vizinhos gritarem por socorro. Levado a um hospital da região, Dener morreu em seguida por traumatismo crânio-encefálico com hemorragia das meninges, além de contusão dos pulmões e abdominal com laceração do fígado.

— Após tomarmos conhecimento do fato, efetuamos diligências, como a oitiva de testemunhas do crime, e, em menos de 24 horas, conseguimos identificar os autores do homicídio, praticado por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. Agora, após a expedição de mandados de prisão, eles são considerados foragidos — explicou a delegada Cristiana Onorato Miguel.

Veja também

Atos antidemocráticos STF julgará amanhã decisão de Moraes que proíbe o bloqueio de rodovias