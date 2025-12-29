A- A+

ATROPELAMENTO Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga em São Paulo Polícia investiga se os dois foram atingidos propositalmente após crise de ciúme; reportagem busca localizar defesa da jovem

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante sob suspeita de atropelar e matar o namorado e uma amiga na madrugada deste domingo, 28, em Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A jovem, identificada como Geovanna Proque da Silva, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia.

O caso, registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal, é investigado pelo 37° Distrito Policial (Campo Limpo). A reportagem busca localizar a defesa da jovem; assim que conseguir, esta matéria será atualizada.

Uma das hipóteses é que as vítimas - Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19 - foram atingidas propositalmente por conta de uma crise de ciúmes. Os dois foram arremessados de uma moto após a colisão, ocorrida na Rua Professor Leitão da Cunha.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados assim que finalizados para o esclarecimento dos fatos. O carro conduzido por Geovanna era um Citroën C4 Cactus.

Informações preliminares indicam que o atropelamento ocorreu por volta das 3h, após perseguição que teria se prolongado por vias próximas às ruas Professor Leitão da Cunha e Júlio Frank, na região do Campo Limpo.

Segundo a Polícia Civil, o carro guiado pela mulher colidiu, em alta velocidade, com a traseira da motocicleta onde estavam as vítimas, que trafegava no mesmo sentido da via. "Com o impacto, a moto foi arremessada por cerca de 30 metros, atingindo ainda outros veículos que estavam estacionados", diz nota enviada à reportagem.

O homem identificado como namorado de Geovanna e a amiga morreram ainda no local, conforme constatação das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

"Durante a ocorrência, um terceiro pedestre também foi atingido pelo veículo e sofreu ferimentos, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico", diz a secretaria. O estado de saúde dele não foi especificado.

A secretaria afirma que Geovanna ainda tentou deixar o local, mas foi localizada pouco depois e encaminhada para atendimento médico sob escolta policial. Ainda não há informações se a suspeita estava alcoolizada no momento do atropelamento.



