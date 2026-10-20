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Desaparecimento

Jovem é presa suspeita de ter ajudado soldado a fugir do quartel com arma e munições

Prisão ocorreu na última segunda-feira (19) após ação do Exército

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Soldado Pedro Gabriel Bezerra está desaparecido desde o último sábado (17)Soldado Pedro Gabriel Bezerra está desaparecido desde o último sábado (17) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Exército Brasileiro confirmou a prisão preventiva de uma jovem suspeita de ter ajudado o soldado
Pedro Bezerra a fugir do 7° Depósito de Suprimento, no último sábado (17). 

Em nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) afirmou que a prisão da mulher ocorreu na última segunda-feira (19), após a jovem "confessar ter ajudado na fuga do soldado, tendo estado com ele após a evasão do quartel". 

A ação ocorreu após o Exército cumprir um mandado de busca e apreensão, determinado pela Justiça Militar da União, no contexto do Inquérito Policial Militar (IPM). 

No comunicado, o CMNE declarou que, no último domingo (18), uma ação foi iniciada em conjunto com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para a realização de diligências. 

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Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento sumiu do posto durante o serviço de sentinela do quartel, levando consigo um fuzil modelo 7,62 milímetros e 20 munições. 

No comunicado divulgado à imprensa, o Comando Militar destacou que "não compactua com possíveis desvios de seus integrantes e empenhará todos os seus meios, com o apoio dos órgãos de segurança pública, para recuperar o referido material". 

O CMNE também divulgou a criação de um canal de denúncias, que pode ser utilizado por qualquer cidadão que tenha informações sobre a localização do militar e do armamento, através do WhatsApp (81) 9.9157-3839 ou do número 0800 358 0008.

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