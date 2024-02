Jovem é resgatada nas Filipinas 60 horas após deslizamento de terra: "Um milagre"

A- A+

Equipes de emergência resgataram nesta sexta-feira uma menina que ficou presa por quase 60 horas em um deslizamento de terra em uma cidade com atividades mineradoras nas Filipinas que matou 11 pessoas e deixou mais de uma centena desaparecida. O deslizamento ocorreu na noite de terça-feira na cidade de Masara, no sul da ilha de Mindanao.

O deslizamento de terra causado pelas chuvas recentes destruiu inúmeras casas e soterrou três carros e um caminhão utilizados para transportar trabalhadores de uma mina de ouro. As equipes de resgate, que vasculham os escombros com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes, encontraram nesta sexta-feira a menina viva, cuja idade não foi especificada.

“É um milagre”, disse à AFP o chefe local da agência de gestão de desastres, Edward Macapili. “Isso dá esperança aos socorristas”, acrescentou.



Os deslizamentos de terra são frequentes neste arquipélago do Sudeste Asiático devido ao seu terreno montanhoso, às chuvas frequentes e à desflorestação generalizada causada pela mineração, agricultura ou exploração madeireira ilegal.

