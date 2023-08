A- A+

EUA Jovem é resgatado após ficar 24 horas perdido no mar da Flórida Homem teve queimaduras graves devido ao clima quente na região nesse período do ano

Um americano foi resgatado nesse sábado (5) pela Guarda Costeira americana depois de ficar mais de 24 horas à deriva no mar da Flórida, nos Estados Unidos. Charles Gregory foi encontrado pela Guarda Costeira do país (USCG) em sua embarcação já “parcialmente submersa” a quase 20 km da costa.

As buscas pelo náufrago tiveram início ainda na noite de sexta-feira, pouco depois de ele ter sido visto embarcando em St. Augustine. Depois de não conseguir contato com Gregory, a família do jovem, de 24 anos, entrou em contato com as autoridades marítimas em busca de informações do paradeiro dele.

Segundo o New York Post, a USCG, o Departamento de Polícia de St. Augustine e outras entidades, então, usaram um avião, um helicóptero e dois barcos na tentativa de encontrar Gregory. No sábado pela manhã, a tripulação do avião avistou o jovem dentro da pequena embarcação, já parcialmente submersa.

Um vídeo gravado pela própria Guarda Costeira mostra o momento em que Gregory foi encontrado, encolhido dentro do barco, que já estava quase totalmente tomado pela água. Depois de ser avistado, uma pequena foi até o encontro dele para fazer o resgate. As autoridades locais disseram que o jovem foi levado de volta para o continente, onde foi entregue de volta à sua família.

Além de ter sofrido queimaduras graves devido ao clima escaldante da região nesse período do ano, Gregory não sofreu nenhum ferimento grave, disse a Guarda Costeira, segundo o NY Post. O Coordenador da missão de busca e salvamento do Setor da Guarda Costeira de Jacksonville, comandante Nick Barrow, disse que a agência está “satisfeita com o resultado” depois de resgatar Gregory de uma “situação de risco de vida”.

“Estamos satisfeitos com o resultado deste caso e gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros locais e estaduais que estiveram fortemente envolvidos na busca por Charles e em trazê-lo para casa para sua família”, disse Barrow.

Veja também

greve Quarto dia de greve dos metroviários: com frota reduzida, movimentação é pequena na Estação Recife