Jovem é solto após passar um ano na cadeia injustamente

Após ser condenado, injustamente, a 6 anos de prisão e passar um ano na cadeira, Carlos Vitor Guimarães foi solto nesta quinta-feira, após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), o STJ concedeu um habeas corpus para Carlos Vitor na última segunda-feira.

Em 2018, ele teve seus documentos roubados em São Gonçalo durante um evento.

A polícia encontrou a identidade roubada em posse de acusados de roubos de motos, e então convocou Carlos a prestar esclarecimentos. Mesmo sem nunca ter sido envolvido com o sistema de justiça, a imagem de Carlos Vitor foi inserida em álbum de suspeitos da polícia.

Por meio de reconhecimento fotográfico feito na delegacia, a vítima de um roubo de carga indicou o jovem como um dos autores do crime e, quando ouvido em Juízo, destacou o cabelo estilo ‘black power’ como característica marcante. Na época do crime, no entanto, Carlos Vitor usava tranças longas.

E, embora a vítima tenha demonstrado dúvida durante o reconhecimento feito na audiência judicial ocorrida em novembro de 2020, Carlos Vitor foi condenado de forma definitiva em outubro de 2021.

Ele estava preso desde fevereiro de 2023. A Defensoria chegou a fazer um pedido de revisão criminal ao Tribunal de Justiça do Rio, mas foi negado. Além de conceder o habeas corpus, o STJ invalidou a prova do reconhecimento facial.

A coordenadora de Defesa Criminal da DPRJ, Lúcia Helena de Oliveira, ressaltou que o uso inadequado do reconhecimento fotográfico, reconhecido no processo pelo STJ, vitimiza pessoas inocentes, sobretudo negras:

"Este caso é mais um dos tristes exemplos de equívocos em reconhecimento de pessoas, que levam inocentes, em muitos casos, ao cárcere. O reconhecimento de pessoas deve ser realizado de forma cuidadosa e com respeito às garantias constitucionais e processuais, sob pena de violações de direitos e prisões injustas, conforme demonstrado, por algumas vezes, através das pesquisas da Defensoria Pública. Sabemos da seletividade penal que acaba envolvendo majoritariamente pessoas negras, sobretudo nos casos de reconhecimento fotográfico, o que exige de todos os atores do sistema de justiça um olhar bastante atento para que possamos preservar direitos constitucionais ", comenta a defensora Lúcia Helena de Oliveira.

Na decisão, o desembargador Otávio de Almeida Toledo destacou que o reconhecimento fotográfico “não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em Juízo”. Além disso, Toledo questiona a forma como o procedimento foi utilizado no caso e, portanto, ordena que a anulação do reconhecimento fotográfico seja decretada.

Com a anulação da prova baseada, a decisão do Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade imediata a Carlos Vitor, além da absolvição no processo.

