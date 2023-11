A- A+

VIOLÊNCIA Jovem sofre tentativa de homicídio no bairro do Espinheiro, no Recife Crime ocorreu por volta das 6h30, próximo ao viaduto do cruzamento das avenidas João de Barros e Agamenon Magalhães

Jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (30), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

O crime ocorreu por volta das 6h30, próximo ao viaduto localizado no cruzamento das avenidas João de Barros e Agamenon Magalhães.



De acordo com a Força Tarefa de Homicídios na Capital, o jovem foi supreendido por dois homens, que o agrediram com uma arma branca. Ferida, a vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital local.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que "inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até elucidação dos fatos."

