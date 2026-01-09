A- A+

EUROPA Jovem enfrenta julgamento na Alemanha por manipulação sádica de adolescentes na internet "White Tiger" pode receber uma pena máxima de 10 anos de prisão

Um jovem de 21 anos compareceu, nesta sexta-feira (9), perante a Justiça alemã no início de um processo em que é acusado de ter manipulado, de maneira sádica, adolescentes pela internet, incitando-os a atos sexuais e automutilações.

O julgamento do jovem alemão de origem iraniana, identificado apenas como Shahriar J., começou a portas fechadas perante um tribunal especial de menores, já que o acusado tinha 16 anos no início dos fatos pelos quais é acusado, no começo de 2021.

Em prisão preventiva desde sua detenção em 17 de junho, "White Tiger" —seu pseudônimo na internet— é suspeito de um total de 204 crimes contra mais de 30 vítimas, crianças e adolescente moradores de Alemanha, Canadá, Finlândia e Estados Unidos, entre janeiro de 2021 e setembro de 2023.

Ele pode receber uma pena máxima de 10 anos de prisão, indicou, nesta sexta-feira, Marayke Frantzen, porta-voz do tribunal.

O caso evidenciou uma rede mundial de predadores online que manipulam jovens vulneráveis para que pratiquem violência contra si mesmos ou induzam outros a fazê-lo.

A rede, conhecida como "764", compartilhava conteúdos ultraviolentos, incluindo imagens de abusos sexuais contra menores, e seus membros trocavam conselhos sobre como atrair vítimas para produzir material sexualmente explícito e degradante, e depois usá-lo para chantageá-las.

Este tipo de conduta é conhecida como "cybergrooming".

Nesse caso, o jovem atuava a partir de sua residência familiar, em um subúrbio abastado de Hamburgo.

Shahriar J. foi formalmente acusado, através de um intermediário, de um assassinato e cinco tentativas de assassinato em todo o mundo.

Entre as acusações, está o fato de ter induzido um adolescente transgênero de 13 anos, que morava perto de Seattle, Estados Unidos, ao suicídio por enforcamento em um estacionamento em janeiro de 2022. O ato foi transmitido ao vivo pela internet.

Além do horror suscitado pelos fatos supostamente cometidos, o caso coloca as autoridades alemãs em apuros, devido aos quatro anos decorridos entre a primeira denúncia contra Shahriar J. e sua prisão.

Para este julgamento, o tribunal regional de Hamburgo prevê 82 dias de audiência, até 17 de dezembro de 2026.

