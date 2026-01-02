Sex, 02 de Janeiro

Protesto

Jovem fica nu diante do imperador do Japão em discurso de Ano Novo

A emissora privada TBS e outros veículos de comunicação descreveram como ele se despiu repentinamente enquanto gritava

Inciente aconteceu no momento que o imperador saudava o público, relata a TBS

Um homem de cerca de vinte anos ficou nu nesta sexta-feira (2) diante do imperador do Japão e sua família, que saudavam o público por ocasião do Ano Novo, informaram os meios de comunicação do país.

O homem estava na primeira fila durante o discurso anual que o imperador Naruhito proferiu de uma varanda do Palácio Imperial.

A emissora privada TBS e outros veículos de comunicação descreveram como ele se despiu repentinamente enquanto gritava.

Em seguida, pulou por cima de uma barreira e foi contido por agentes da guarda imperial e da polícia de Tóquio, que o envolveram em um cobertor.

Procurada pela AFP, a guarda não pôde confirmar imediatamente a informação.

O incidente ocorreu logo depois de os membros da família imperial, entre eles o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, aparecerem na varanda.

Naruhito costuma fazer um discurso todo início de ano diante de milhares de pessoas que agitam bandeiras japonesas.

Segundo fontes próximas à investigação citadas pela TBS, o jovem teria anunciado nas redes sociais que apareceria nu durante a saudação de Ano Novo.

A família imperial, cujas raízes remontam a 2.600 anos segundo a lenda, renunciou formalmente ao seu direito divino após a rendição do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não detém qualquer poder político.

No entanto, a instituição continua sendo um símbolo importante no arquipélago, e seus membros costumam ser respeitados pelo público, embora alguns tenham aparecido nas capas da imprensa sensacionalista por supostas disputas familiares.

