A- A+

RIO DE JANEIRO Jovem filha de diplomatas morre após atropelamento em Ipanema; mãe ficou ferida Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, havia acabado de chegar à cidade, onde pretendia começar uma nova fase da vida: iria morar no Rio e iniciar o trabalho em uma multinacional do setor de cosméticos

A Polícia Civil do Rio investiga o atropelamento que matou a jovem Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, e deixou outras duas pessoas feridas na tarde de sábado, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. De acordo com o G1, Mariana havia acabado de chegar à cidade, onde pretendia começar uma nova fase da vida: iria morar no Rio e iniciar o trabalho em uma multinacional do setor de cosméticos. Ela morreu no domingo, após não resistir aos ferimentos provocados pelo atropelamento.

Filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto e Ana Patrícia Neves Abdul Hak, Mariana havia passado os últimos anos vivendo fora do país. Segundo o pai, ela tinha acabado de deixar as malas no novo apartamento e saiu para passear com a mãe quando foi atingida.

De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Globo, o motorista de uma van de entregas tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada na esquina das ruas Vinicius de Moraes e Visconde de Pirajá, atingindo pedestres. Além de Mariana, a mãe dela e um homem também ficaram feridos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

Ana Patrícia recebeu alta médica, mas segue em cadeira de rodas e deverá passar por um check-up em São Paulo. Segundo o pai da jovem, Mariana sofreu múltiplas fraturas e morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

Formada em administração de empresas pela ESCP Business School, em Turim, na Itália, Mariana era fluente em português, inglês, espanhol e francês. Ao longo da vida, morou em países como Reino Unido, Venezuela, Bélgica, Líbano, França e Itália, acompanhando os trabalhos diplomáticos dos pais.

Em entrevista à TV Globo, Ibrahim Abdul Hak Neto lamentou a morte da filha.

“Ela estava no momento áureo da vida, que foi interrompido violentamente com um atropelamento em Ipanema no mesmo dia em que chegou”, afirmou.

O diplomata esteve no Rio nesta segunda-feira para acompanhar os trâmites de liberação do corpo e o traslado para São Paulo, onde vive a maior parte da família. O velório e o enterro estão previstos para quinta-feira, ainda de acordo com o G1.

A van envolvida no atropelamento foi apreendida, e o caso é investigado pela 14ª DP. Segundo informações divulgadas por veículos nacionais, o motorista foi ouvido e liberado após prestar depoimento.

Veja também