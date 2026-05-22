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RECIFE Jovem fratura o crânio enquanto andava de bicicleta no Agreste e é socorrido de helicóptero ao HR O transporte aconteceu por volta do meio-dia e foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um jovem de 12 anos fraturou o crânio após colidir com um muro enquanto andava de bicicleta, em Bom Conselho Agreste de Pernambuco. Ele primeiro foi internado em um hospital na cidade, mas, nessa quinta-feira (21), precisou ser levado de helicóptero ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, Centro do Recife.

O transporte aconteceu por volta do meio-dia e foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Samu Metropolitano Recife. A equipe foi acionada por conta da gravidade do caso do adolescente, que sofreu uma pancada na cabeça e na boca.

"Assim que o helicóptero pousou no estádio municipal de Bom Conselho, o menino foi estabilizado e embarcado na aeronave, que levou cerca de uma hora para chegar no campo do Derby, no Recife", afirmou a PRF, em nota.

Depois disso, o garoto foi transferido de ambulância para o HR, onde foi internado para receber atendimento neurológico. Não há confirmação sobre seu estado atual de saúde.

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