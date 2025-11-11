A- A+

DESAPARECIMENTO Grávida de 4 meses desaparece em São Bento do Una, e família segue nas buscas: "Uma pessoa boa" Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, foi vista pela última vez saindo de casa na última quarta-feira (5)

Familiares e amigos estão em busca de Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (5) em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. A jovem está grávida de 4 meses e é mãe de outras quatro crianças, de 11, 9, 5 e 4 anos.

Em entrevista à Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (11), a irmã de Julia, Tailanne Stefanie Andrade, de 21 anos, explicou que a jovem foi vista pela última vez saindo de casa, que fica no Loteamento Deus é Fiel. Ela vestia uma blusa azul e um short com bolinhas, e carregava consigo o celular e as chaves da residência.

Julia saiu de casa por volta das 7h25 para buscar dinheiro com o pai do filho, que a ajuda com a gravidez. De lá, ela seguiria para fazer uma consulta de rotina em uma clínica. Segundo a irmã, já era de costume que isso acontecesse. Essas saídas costumavam durar entre três e quatro horas, mas a jovem sempre voltava para casa.

"Ela sempre buscava o dinheiro perto de onde fazia os exames. Sempre voltava para casa. Segunda-feira da semana retrasada, inclusive, fiquei com os filhos dela para que ela fizesse isso", contou.

Julia, no entanto, não foi mais vista depois disso. Desde então, familiares e amigos seguem angustiados, em busca de qualquer informação sobre a jovem. Os filhos, inclusive, são os que mais estão sofrendo.

"Ela tem dois filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A menina de 9 anos é a que está mais abalada. Ela está se comportando como se estivesse culpada, dizendo que deveria ter saído com a mãe, e que, se tivesse ido, isso não teria acontecido", afirmou Tailanne.

Os filhos de Julia, que estão sob os cuidados de Tailanne, já têm sessão marcada com um psicólogo nesta quarta-feira (12) para que possam entender de fato o que está acontecendo e como processar a ausência da mãe.

A irmã, residente no município de Capoeiras, também no Agreste, precisou se deslocar para São Bento do Una para assumir a tutela das crianças, e precisa se desdobrar como pode. Ela também chegou a receber amparo profissional, além de ajuda de moradores da região, que fizeram doações.



Nessa segunda-feira (10), inclusive, uma manifestação foi realizada na cidade. Moradores pediram justiça e agilidade nas buscas da jovem.

Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (5) em São Bento do Una, Agreste de Pernambuco | Foto: Cortesia

Buscas e como ajudar

Tailanne procurou a polícia ainda na quarta-feira da semana passada para reportar o desaparecimento. Após os trâmites legais, as buscas começaram. A irmã vai à Delegacia de São Bento do Una todos os dias em busca de informações.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada, e que "qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à Ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima".

Quem tiver informações, pode procurar a Ouvidoria de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h pelos números: 0800 081 5001 e (81) 9.9488-3455.

Tailanne também disponibiliza o telefone pessoal (81) 9.8972-8423 para qualquer pessoa que saiba algo sobre o paradeiro de Julia.

"Qualquer informação é bem-vinda. Julia é uma pessoa boa. Nunca mexeu com ninguém, nunca fez mal a ninguém. É uma pessoa conhecida na área, nunca teve rixa. Sempre cuidou dos filhos, fez de tudo para que nada faltasse. Desde nova, ela teve que assumir as responsabilidades porque nossos pais morreram muito cedo. Tomou conta de mim e dos nossos irmão, sempre fomos nós por nós. E seguimos buscando", afirmou Tailanne.



