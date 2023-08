Jovem mistura produtos de limpeza para lavar banheiro e é socorrida às pressas por intoxicação

A- A+

Uma jovem de 20 anos foi socorrida às pressas após ter uma intoxicação por misturar produtos de limpeza enquanto lavava o banheiro da própria casa, em Cuiabá, Mato Grosso.

O caso aconteceu no último sábado (19). Em entrevista ao G1, a estudante de publicidade Maria Luiza Rodrigues disse misturar os produtos com frequência e achar normal o desconforto que sentia.

Apesar do hábito, na última limpeza, a jovem fez o uso de um produto mais forte e passou a ter dificuldades de respirar, dores na garganta e no peito, além de tontura. Ela conta que, na ocasião, a porta do banheiro estava aberta.



A mistura continha água sanitária e um produto limpa piso, que possui corrosivos. A jovem disse achar que se tratava de desinfetante, devido à cor.

Maria chegou a tomar antialérgico, mas os sintomas se agravaram e ela precisou ser socorrida por familiares para uma unidade de saúde.

"Eu senti muita dificuldade para respirar e, quando cheguei no hospital, os médicos disseram que minha saturação estava muito baixa".

A estudante de publicidade precisou tomar injeções de adrenalina e antialérgicos na veia para se recuperar. Ela ficou em observação por cerca de quatro horas e recebeu alta no mesmo dia.

"Quero deixar um alerta para as pessoas não deixarem de lerem os rótulos. Esse foi o meu maior erro. A gente costuma ignorar isso, mas é uma coisa muito séria. Eu só me dei conta depois que já havia passado um tempo", afirmou Maria Luiza.



